Baantjer kleurde hoe gemiddelde Nederlander dácht dat recherchewerk eraan toeging

In 1998, het jaar dat Nicky Verstappen werd vermoord, keek Nederland massaal naar de televisieserie Baantjer. De Cock met Cee Oo Cee Kaa die met zijn rechterhand Vledder in Amsterdam allerhande moorden oplosten. Wie vermoordde de duivenmelker? Een glansrol van René Froger die met een duivenvoederbakje tegen zijn hoofd was geslagen. En wie vermoorde het pianotalent Otto, gespeeld door een onuitstaanbare Winston Gerschtanowitz?