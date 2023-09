Baas laat werkneemster met nekklachten dagenlang volgen: ‘Ze heeft gehupt en gedanst’

Martin is politie­agent in Kyiv: ‘De mijnen zijn gemeen, ze zijn felge­kleurd en lijken net speelgoed’

Slapen achter de stevige muur in de douche als een inslag dreigt. Onderweg moeten beslissen of hij het redt tot zijn hotelkamer of toch eerst naar een schuilplaats gaat. En altijd op pad met een overlevingspakket. Politieman Martin* (58) werkt sinds drie maanden in Kyiv, Oekraïne.