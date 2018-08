Baasje zet hond aan tot aanval op kat Kokkie, katteneigenaar doet aangifte

De beveiligingscamera van Dick Hermsen registreert het hele voorval. Hij deelt het op zijn Facebook-pagina, waarna de video al snel viraal gaat. ,,Ik ben zelf op vakantie, mijn zoon Kasper let op onze kat. Als ik terug ben, ga ik aangifte doen. Ook ga ik even langs bij deze man. Die woont gewoon bij ons in de straat", zegt Hermsen, die nooit eerder een conflict had met de buurtbewoner. ,,Ik wil heel graag weten: waarom doe je zoiets? Vind je dit spannend, of leuk? Het had heel anders af kunnen lopen. Gelukkig gaat het nu weer goed met Kokkie, die voorlopig binnen blijft."



Het filmpje was woensdag al zo'n 400.000 keer bekeken. Hermsen kreeg onder meer steunbetuigingen uit Australië en Canada. ,,Daar ben ik heel blij mee. Op een gegeven moment waren het er zoveel dat we het niet meer bij konden houden." Verschillende media deelden de video. De reacties, gericht aan de hondeneigenaar, liegen er niet om. Veel mensen walgen van de actie. ,,Ik neem de hond uiteraard niks kwalijk", legt Hermsen uit. ,,Maar zo'n man zou eigenlijk geen hond mogen bezitten. Het is en blijft een rare daad."