Baby Ajay bleef tot ieders verbazing leven, maar nu blijkt zijn huis niet veilig voor hem

warmste 18 mei 28 graden in Twente gemeten, KNMI geeft voor morgen code geel af vanwege onweersbui­en

Het is warm deze woensdag! En al helemaal in Twente: in deze regio is vandaag namelijk een temperatuur van 28 graden gemeten. Het is daarmee de warmste 18 mei ooit. Het KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven voor het hele land vanwege onweersbuien.

13:44