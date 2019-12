Baby gehandicapt na dronkemanscrash: Bulgaarse dader krijgt per abuis rijbewijs terug en verdwijnt

Maar of de man ooit fysiek ook in een Nederlandse cel belandt, is de vraag. Want hij is spoorloos verdwenen, mét zijn rijbewijs.



De man - toen 37 jaar oud - reed met veel te veel drank achter de kiezen frontaal tegen de auto van een jonge vader en moeder met hun pasgeboren zoontje van twintig dagen. Dat gebeurde op de Oudlandsedijk in Oudenbosch. De politie stelde vast dat hij vijf keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had en veel te hard had gereden. Onbezonnen en onverantwoord rijgedrag, vindt de rechtbank.