Baby met ernstig letsel naar ziekenhuis: vader opgepakt, onderzoek in woning

Lucia leeft zoals 10.000 jaar terug in de tijd: 'Omarm je innerlijke oermens'

10:12 Leven zoals onze verre voorouders: jagen, zelf vuur maken, manden vlechten en leerlooien. Het is mogelijk, laat Lucia Ros (32) zien in Nieuwegein. Ze kruipt graag in de huid van jagers en verzamelaars en ‘reist’ 10.000 jaar terug in de tijd: ,,Omarm je innerlijke oermens.’’