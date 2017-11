Baby uit Breda stierf niet-natuurlijke dood

Omdat de artsen niet konden aangeven of het om een natuurlijke dood ging, begon de politie een onderzoek. Daarvoor werden vijftien rechercheurs vrijgemaakt. Het kind werd zondag in de ouderlijke woning onwel. Thuis werd eerste hulp toegepast, waarna de baby met spoed werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed het in de loop van maandag. Er zijn tot dusver geen mensen aangehouden. Over de ouders is niets bekend gemaakt. Een niet-natuurlijke dood hoeft niet te betekenen dat sprake is van een misdrijf of nalatigheid, zegt een woordvoerder van de politie. Die heeft een onderzoeksteam van vijftien rechercheurs beschikbaar voor deze zaak.

Jeugdhulp

Volgens bronnen van persbureau ANP zou het jongetje eerder al voor langere periode uit huis geplaatst zijn. Daarop bevestigde het Openbaar Ministerie in Breda dat er ook een rechtszaak is geweest over de thuissituatie van het kindje.



De Bredase burgemeester Paul Depla liet eerder deze week in korte reactie weten dat het jonge gezin bekend was bij hulpverlenende instanties en begeleiding zou hebben gehad. Die werd verzorgd door jeugdhulpinstantiede William Schrikker Groep, zo bevestigde een woordvoerder inmiddels. Daar is geschrokken gereageerd op het nieuws over deze baby. Inspectie Jeugdzorg is op de hoogte gesteld van dit trieste incident, zegt een woordvoerder.