Babyeendjes dood nadat jongens broedende moeder overgieten met frisdrank: ‘Ons hart huilt op Moederdag’

Sharon (26) is er helemaal kapot van. Het hart van de eigenaresse van Vooropvang de Maashorst in Schaijk huilt op Moederdag. Ze vertelt hoorbaar aangeslagen hoe ze zich zaterdagavond bekommerde om het lot van moedereend en haar kuikens, die het uiteindelijk niet overleefden.

Meisjes zagen alles gebeuren

Twee meisjes van tien en twaalf hadden de Dierenambulance gebeld, omdat ze hadden gezien hoe twee jongens van ongeveer veertien jaar een moedereend lastigvielen aan Hoogzoggel. ,,Ze zijn de jongens gevolgd en hebben alles zien gebeuren”, vertelt Sharon zondagochtend.

De twee meiden zagen hoe de jongens eerst cassis over een broedende moedereend gooide en haar zo van het nest verjaagde, vertelt Sharon. ,,Ze liet haar tien eieren achter en die hebben ze toen één voor één kapot gegooid.” Op twee eieren na, want de meisjes zagen dat de jongens die in hun jaszakken staken.

Na het telefoontje van de meisjes was de Dierenambulance snel ter plaatse. Die schakelde weer de hulp in van Sharon in. Ze haalde de hulpeloze diertjes op, om ze zo snel mogelijk in een couveuse te leggen. Alles werd in het werk gesteld om de te vroeg geboren eenden te redden.

Nog één kuiken in leven

Zondagochtend werd helaas al snel duidelijk dat zes dieren de nacht niet hadden overleefd. ,,Wij zien de overige twee pullekes steeds verder achteruit gaan. We blijven hoop houden, maar zijn bang dat de actie van de twee jongens uiteindelijk onnodig voor tien dode diertjes zal zorgen”, liet Sharon toen namens de Maashorst op Facebook weten. Later op de zondag moest ze telefonisch toevoegen dat er nog slechts één van de acht kuikens in leven is.

Ondertussen kwam ook een verhaal binnen van een tweede dierenmishandeling, dichtbij de plaats waar eieren werden stukgegooid. Een meisje zag hoe een jongen de poten van een gans brak, zo luidt de melding bij de Dierenambulance. Zondag proberen verzorgers de vogel te vangen, zodat ook die geholpen kan worden.

Sharon vraagt zich hardop af hoe de jongens het in hun hoofd hebben gehaald om de dieren zo toe takelen. Is het de opvoeding, ze weet het niet. De dierenliefhebber heeft aangifte gedaan en hoopt dat de twee uiteindelijk een passende straf krijgen. ,,Doelbewust eieren kapot gooien is geen kwajongensstreek meer. Dit is het werk van sadisten”, besluit ze briesend.

Volledig scherm Drie van de overleden eendjes in de hand van een medewerker van de opvang. © Vooropvang de Maashorst

Volledig scherm Acht piepkleine eendjes werden na het incident naar de opvang gebracht. © Vooropvang de Maashorst