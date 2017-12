Babyneushoorntje zet eerste stappen in Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam kunnen ze het jaar niet feestelijker uitgaan. Op de valreep voor kerstmis is er in de nacht van zaterdag op zondag een babyneushoorntje geboren. De moeder en het kind maken het goed, en de Rotterdamse dierentuin hoopt dat de baby zich nog voor het einde van de kerstvakantie kan vertonen aan geïnteresseerde bezoekers.