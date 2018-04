Ballon in de ban tijdens Koningsdag: 'Deze traditie gaat verdwijnen'

Jarenlang lieten zo’n duizend kinderen bij de Zwolse voetbalvereniging SVI op Koningsdag tegelijk het touwtje los. Een traditioneel einde van de aubade. Maar dit jaar niet meer. Vele mailtjes met de oproep te stoppen met de vervuilende heliumballonnen gaven de doorslag. ,,Wel jammer, want het was altijd een prachtig gezicht. Maar als er klachten komen moet je erover na gaan denken’’, vertelt Rudy van den Berg namens de organisatie. ,,Als vervanger hebben we een confettikanon. En kinderen krijgen nog allemaal een ballon die ze zelf kunnen opblazen.’’



Ook in Bathmen, waar de oudste Oranjevereniging van ons land zit, en in Ommen is de traditionele ballonnenwedstrijd dit jaar in de ban gedaan. In Ommen worden nu twaalf grote ballonnen aan een lang vliegertouw geknoopt en later weer binnengehaald. ,,Elk jaar laait de discussie over ballonnen in het milieu op. Daar willen we onderhand vanaf", aldus Jan Steen, voorzitter van de plaatselijke Oranjevereniging. ,,We denken dat dit een mooie vervanger is.’’