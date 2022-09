Bankjes weggehaald om hangjongeren te weren, gevolg is blowende en poepende jeugd in flat

Met video Student Rainee (20) doodgesto­ken tijdens introduc­tie­feest: ‘Lieve jongen, altijd met een lach’

Bij een steekpartij op het Bellamypark in Vlissingen is donderdagavond een jongeman om het leven gekomen. Het gaat om de 20-jarige Rainee, die aanwezig was bij een introductiefeest. Nog geen uur na het incident werd een 16-jarige Middelburger in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

9 september