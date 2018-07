Barbershop in Breda beschoten: meer dan tien kogels afgevuurd

Terras wéér duurder. Waar is rondje het goedkoopst?

9:25 We kunnen deze zomer lekker vaak het terras op, maar de prijzen zijn wel weer verder gestegen. Landelijk steeg de prijs gemiddeld met 2,5%. Dat blijkt uit de jaarlijkse terrassentest van horeca-adviseur Van Spronsen. In Amsterdam ben je het duurst uit, in Zwolle is een rondje het voordeligst. in Enschede kan er voor € 2,18 relatief goedkoop koffie gedronken worden.