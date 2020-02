Baudet zwijgt in Rome over tweet en wil pers niet spreken

Baudet was uitgenodigd om te spreken tijdens een congres over ‘National Conservatism’ in de Italiaanse hoofdstad. In het statige Grand Hotel Plaza spraken conservatieven uit de hele wereld over God, eer en vaderland. Onder de sprekers de Hongaarse premier Orban, de Israëlische filosoof Yoram Hazony en Baudet.



De voorman van Forum voor Democratie sprak in de conferentiezaal mee in een forumdiscussie over het ‘Imperiale Europa’. In vlot Engels maakte hij zich tijdens zijn optreden sterk voor de natiestaat en wees hij op het gevaar van de Europese Unie.



,,Het is een vormloos gedrocht zonder visie en richting dat de afwijzing van een thuis en een identiteit betekent’’, aldus Baudet. ,,Een nationale identiteit die lijdt onder massa-immigratie, de globalistische mythe van klimaatverandering en een gemeenschappelijke munt.’’