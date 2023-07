BBB-leider Van der Plas heeft geen interesse in premierschap

Ook Nederland kan er wat van: de poema op de Veluwe en andere komkommer­die­ren

De melding van een loslopende leeuwin hield de afgelopen dagen heel Berlijn en de rest van Duitsland in de ban. Uiteindelijk bleek het paniek om niks. Maar: in Nederland kunnen we er ook wat van. Wie herinnert zich de poema op de Veluwe nog?