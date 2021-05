Beatrice verstopte zich achter windscherm voor kogelregen: ‘Ik heb enorm veel mazzel gehad’

LIVE | Prikloca­ties en teststra­ten kustprovin­cies morgen dicht om wind, Eiffelto­ren gaat weer open

19:46 De kustprovincies krijgen morgen te maken met harde windstoten en daarom gaan op meerdere plekken uit voorzorg vaccinatielocaties en teststraten dicht. En in Brussel is overeenstemming bereikt over de pas die reizen binnen de EU weer gemakkelijker moet maken, precies op tijd voor het parlement om het digitale ‘Covid-19-certificaat’ goed te keuren voor gebruik in de zomervakantie. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.