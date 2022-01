Bebloede man op de vlucht belt in paniek aan bij woning: ‘Call police!’

De familie was juist aan het oliebollen bakken, toen de bel ging. ,,‘Call police', zei de man die grote, angstige ogen had en in paniek was”, zegt de bewoner van het huis die niet met zijn naam in de krant wil. De bewoner leidde de man naar de tuin en liet hem zitten onder een overkapping: ,,Daar heeft hij, denk ik, voor het eerst van zijn leven een oliebol gegeten. Ook hebben we hem een glas water gegeven.”



De man had een donkere huidskleur, droeg een volle zwarte baard en zag er onverzorgd uit. Hij sprak Frans en een beetje Engels. Uit wat de man vertelde, maakten de bewoners op dat hij op de vlucht was voor drie mannen. ,,Die hadden hem met een mes bedreigd”, zegt de bewoner. ,,Hij was ergens vastgehouden, begrepen we eruit. Ik heb 112 gebeld en ben vervolgens gaan kijken of er geen mensen achter hem aankwamen. Maar ik zag niemand.”



Waar de man precies vandaan kwam voor hij aanbelde, is onduidelijk. Mogelijk vanaf de dijk - de Pannerdensedijk - die loopt tussen Aerdt en de Geitenwaard.



De politie nam de man mee, volgens de bewoner: ,,De man bedankte ons: ‘Thank you, thank you,’ zei hij steeds. Wat er precies aan de hand was wisten we toen niet en de agenten ook niet. Maar dat het daarna serieus is opgepakt door de politie, werd ons snel duidelijk. Diezelfde avond heeft de politie met een speurhond onderzoek gedaan in de omgeving. En op Nieuwjaarsdag kwam er een politieteam die een drone boven het gebied liet vliegen.”