‘Bed in de kamer? Dat is twee stappen verwijderd van dood’

Student die van brug Maastricht sprong uit water gehaald

11:00 Hulpdiensten hebben vanmorgen een jonge man uit de Maas in Maastricht gehaald, die even daarvoor samen met een vriend vanaf de Wilhelminabrug naar beneden sprong. In eerste instantie meldde de politie dat hij was overleden, maar hij bleek gereanimeerd te worden. De man ligt in het ziekenhuis.