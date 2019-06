Bedreiger van Wilders is juist ‘groot fan’ van PVV: ‘Het was één grote grap’

Dickie J. had absoluut niet het plan om PVV-leider Geert Wilders te vermoorden toen hij met een bijl en messen naar een campagnebijeenkomst kwam. ,,Het was flauwekul, ik zou hem nooit wat aandoen, ik stem zelf op de PVV, ben groot fan”, zei de man uit Hoensbroek vanmiddag in de rechtszaal van Maastricht.

De wapens die Dickie bij zich had bij de campagneochtend in Heerlen waren niet speciaal meegenomen voor dat moment, maar behoren min of meer tot de standaarduitrusting van de voormalige duivenmelker en sportvisser. ,,Die bijl had ik bij me om de grond vrij te maken voor wietplantjes. Ja, ik weet dat het niet mag.”

Dirk – Dickie voor intimi- J. (61) uit Hoensbroek werd zaterdagochtend 9 maart opgepakt in Heerlen toen hij zich ophield bij de looproute van PVV-politicus Geert Wilders, die naar Zuid-Limburg kwam om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tegen een wijkagent zei hij dat hij voor ‘dat varken’ kwam. Om ‘het knikkerke’ van Wilders in te slaan. In zijn tas vond de politie een bijl, in zijn jas zaten twee messen. ,,Hij is nog niet van me af”, riep de zestiger zonder strafblad ook nog. Sindsdien zit hij in de cel. De beveiliging van Wilders werd nog verder opgeschroefd.

Maar die ochtend in Heerlen was eigenlijk een grote grap, zegt Dickie J. in de rechtszaal. ,,Ik was wat aan het flauwekullen met die wijkagent. Zo van: ik kom om het knikkertje van Wilders in te slaan. Maar dat zou ik toch nooit doen, ik ben fan van Wilders.”

Het Openbaar Ministerie wijst erop dat J. pas laat met dit verhaal kwam: ,,Daarvóór heeft verdachte op drie momenten tegen drie verschillende agenten in diverse bewoordingen gemeld dat hij kwam om Wilders de kop in te slaan.”