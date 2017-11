Bedrijf in Helmond 'loosde' omstreden GenX in water

GenX is een technologie waarmee teflon wordt geproduceerd en waarbij stoffen vrijkomen die mogelijk kankerverwekkend zijn. Vorige week werd bekend dat zowel bij de waterzuivering in Eindhoven als Aarle-Rixtel verhoogde concentraties van die stoffen in het water zijn gevonden. GenX zorgde eerder voor ophef rond het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Door de lozingen van die fabriek waren de stoffen ook in het drinkwater terechtgekomen.

Teflon

Custom Powders, dat zelf niet bereikbaar was voor een reactie, koopt teflon in van Chemours. Bij het bedrijf aan de Grasbeemd wordt het vervolgens gedroogd om er poeder van te maken. „Het is de bedoeling dat het water dat daarbij vrijkomt, wordt teruggestuurd naar Chemours”, zegt Lambert Verheijen, die als dijkgraaf aan het roer staat bij waterschap Aa en Maas. „Maar er kan afvalwater achterblijven dat vervolgens via de riolering in het oppervlaktewater terechtkomt. Dat zou het gemeten GenX verklaren.”

Verheijen is blij dat de bron van de GenX in zijn waterschap lijkt gevonden: „Dat betekent dat we nu met het bedrijf kunnen bekijken hoe we kunnen voorkomen dat deze stoffen in de toekomst nog in het water terechtkomen”, om daarna nogmaals te benadrukken dat GenX in deze regio alleen is aangetroffen in het oppervlaktewater en dus niet in het drinkwater.

Eindhoven