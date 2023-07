‘Bedrijfsgeheim’ na twee dagen openbaar: honderden elektrische auto's op brandend schip

De hulpdiensten gingen er woensdagochtend vroeg nog van uit dat er enkele tientallen elektrische auto's aan boord waren. Acht stonden er in brand, was de eerste melding. Mogelijk was er één ontploft. Maar binnen de kortste keren breidde het vuur uit en moest het schip worden geëvacueerd. Daarbij raakten enkele van de 23 bemanningsleden gewond. Eén lid van de crew kwam om het leven.

Na ruim twee dagen blijkt het aantal elektrische auto's aan boord vele malen groter. Het zijn er 498, op een totaal van 3783 gloednieuwe auto's. Hulpdiensten waren daar woensdagmiddag al grofweg van op de hoogte, nadat ze de vrachtlijsten in handen kregen, aldus een woordvoerder van de Kustwacht. Maar vervoerder K Line, dat het schip in beheer had, mocht de cijfers niet openbaar maken omdat het gaat om bedrijfsgevoelige informatie. ,,Fabrikanten hebben liever niet dat de aantallen bekend worden", zegt een Britse woordvoerder van het internationale vervoersbedrijf.

Overleg met fabrikanten

K Line heeft de afgelopen dagen met de verschillende fabrikanten moeten overleggen over het vrijgeven van de aantallen. ,,Zodra wij goedkeuring kregen, hebben we het vanmorgen gedeeld.” Om welke automerken het gaat, is nog grotendeels onduidelijk, ook vanwege bedrijfsgeheimen. Persbureau Bloomberg meldde woensdag dat het in ieder geval gaat om driehonderd Mercedes-Benz-wagens en enkele honderden BMW’s en Mini’s.

Een brand in een elektrische auto is lastig te blussen en kan in het slechtste geval zelfs meerdere keren oplaaien. Bij rederijen zijn al langer grote zorgen over het transport van elektrische auto’s op vrachtschepen. Brancheorganisaties pleiten voor een internationale aanscherping van de regels vanwege het risico op oncontroleerbare branden.

Vergelijkbaar schip zonk

De gedachten gaan al snel uit naar een grote brand bij de Azoren, vorig jaar februari. De Felicity Ace, met aan boord vierduizend veelal dure auto’s met een totale waarde van naar schatting 393 miljoen, zonk uiteindelijk omdat er te veel water aan boord was. De bemanning bleef wel ongedeerd. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom de Fremantle Highway na enkele uren blussen niet meer gekoeld wordt: als er te veel bluswater in het schip belandt, kan het kapseizen en zinken.

Rijkswaterstaat houdt nog steeds rekening met alle scenario’s met betrekking tot het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden. Dat zegt een woordvoerder. ,,Gezien de ontwikkelingen nu, zou het mooiste zijn het schip te verplaatsen en zo snel mogelijk aan boord te komen”, aldus de woordvoerder.

Op dit moment lijkt de rookontwikkeling minder te zijn. Ook de brand zelf lijkt minder te worden. Rijkswaterstaat houdt de situatie nog altijd nauwgezet in de gaten. Zo wordt er bijvoorbeeld met een vliegtuig van de Kustwacht gemeten hoe warm het in het schip is en hoe warm de buitenkant is. Dat is nog altijd te heet om aan boord te komen, zegt de woordvoerder. ,,Aan de hand van deze gegevens zijn de bergers bezig met een plan. In eerste instantie moet er een sterkere sleepverbinding tot stand komen en moeten we bekijken hoe we aan boord kunnen komen.”

Het is ook nog niet bekend waar het schip naartoe verplaatst wordt, maar dat zal een ‘veiligere locatie dan nu’ zijn, zegt Rijkswaterstaat. De Fremantle Highway drijft nu 17 kilometer noord van Terschelling, meldde de Kustwacht vrijdagochtend.