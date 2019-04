Bedrijven achter Groningse windparken krijgen alarmknop na bedreigingen

De noodknop wordt gedragen door medewerkers van installatiebedrijf Alsema B.V. uit Zuidlaren, gespecialiseerd in de aanleg van drinkwaterleidingen, gasleidingen en rioleringen. Werknemers van het bedrijf zijn bezig met bodemonderzoek op de plek waar het windmolenpark moet komen. De directeur wil geen vragen beantwoorden over de noodknop waarmee zijn medewerkers zijn uitgerust: „Wij doen geen uitspraken over de condities waaronder wij werken aan projecten.”

Bedreiging

De protesten tegen windmolenparken in Groningen laaiden de afgelopen tijd op. Bedrijven zijn bedreigd en er werd asbest gedumpt op de locaties van de windparken. De politie besteedt vanavond in het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de dreigbrieven die zijn binnengekomen bij twee bedrijven die werkten bij de windparken. „Tot nu toe zijn er 29 tips binnengekomen. Er zijn mensen die meedenken over het onderzoek maar er worden ook namen genoemd van mensen die mogelijk iets met de bedreigingen te maken hebben”, aldus een politiewoordvoerder.

Adriaan Hoogendoorn, de burgemeester van Midden-Groningen, tegen regionale omroep RTV Noord: ,,Gelet op de eerder geuite bedreigingen is het zeer begrijpelijk dat een reflex van beveiligen ontstaat. En dat is een situatie die zeer te betreuren en absoluut onwenselijk is.’’

De politie wil verder geen details geven over eventuele beveiligingsmaatregelen in verband met de bedreigingen. „We doen inhoudelijk geen mededelingen over individuele gevallen, maar in zijn algemeenheid wil ik zeggen dat we in contact staan met bedrijven, en als ze advies willen op dit vlak, dan geven we dat.”

Volledig scherm Protest tegen het windmolenbeleid van toenmalig gedeputeerde Moorlag in Meeden. De wijze waarop tegenstanders demonstreren zorgt voor veel ophef. © Nederlandse Freelancers

Paniekknop

Zeer waarschijnlijk zijn de bouwers uitgerust met een noodknop van een particuliere beveiligingsorganisatie. De noodknop - ook wel ‘paniekknop’ genoemd - is vaak onopvallend; uiterlijk lijkt de knop bijvoorbeeld op een gewone autosleutel met afstandsbediening of is het een ogenschijnlijk eenvoudige sleutelhanger.

Als het beveiligingsbedrijf een alarmsignaal krijgt, probeert een centralist telefonisch contact te leggen met de bouwers of met vooraf afgesproken contactpersonen. Als dat niet lukt, kan besloten worden een eigen surveillancewagen te sturen of de politie te waarschuwen. Doorgaans worden codewoorden of cijfercombinaties afgesproken waarmee een klant telefonisch kan doorgeven of de situatie veilig is of bedreigend. Voor derden is aan dat codewoord of getal niet af te leiden wat hij communiceert naar het beveiligingsbedrijf. Binnen de gezondheidszorg wordt al jarenlang gewerkt met dergelijke ‘personenalarmering’.