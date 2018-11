Beesten weer zichtbaar: Wildlands wordt weer gewoon een dierentuin

Het park presenteerde zich de afgelopen jaren als een ' adventure zoo ', waarbij ook allerlei attracties waren, zoals een achtbaan. Het aantal bezoekers liep echter terug en daardoor lijdt het park dit jaar waarschijnlijk 8 miljoen euro verlies. Wildlands dat in 2016 de deuren opende zegt dat het park een ‘onduidelijke identiteit’ heeft gekregen door de ‘samenvoeging van dierenpark en attractiepark’. Dieren moeten nu zichtbaarder worden en daarom gaat het roer om. Op lege plekken komen ‘nieuwe, aantrekkelijke dieren’. Het is nog niet bekend welke dat zijn. Ook de toegangsprijs gaat omlaag. Die was nu zo'n 25 euro voor een onlinekaartje en bijna 30 euro aan de kassa. Het nieuwe bedrag is nog onbekend. Vijf tot vijftien medewerkers raken hun baan kwijt.

Zorgen gemeente

‘Beter luisteren’

In 2017 leed Wildlands een verlies van 1,8 miljoen, bevestigde directeur Frankwin van Beers in juni. Toen was Van Beers echter nog van mening dat er moest worden geïnvesteerd in het avonturenpark.



Wel gaf de directeur aan de er een ‘nieuwe wind’ in het park moest gaan waaien. ,,We gaan nog meer luisteren naar de mensen.” Een van die dingen was het plaatsen van informatieborden, terwijl er juist geld in een app was gestoken.



Van Beers: ,,Ik vond het een geweldig idee zoveel mogelijk informatie via een app op de telefoon te geven maar dat bleek in de praktijk niet te werken. Mensen willen niet ook nog eens met hun telefoon in de weer zijn".



