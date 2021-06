‘Begin maar’, zegt een stem - en daarna spatten de kogels in het water

rechtszaak om executieVanuit de jarenlange, dikke mist van de Syrische burgeroorlog duikt soms opeens een schim op in Nederland. Vandaag zat een Syrische asielzoeker in de rechtbank in Rotterdam, op verdenking van een oorlogsmisdrijf: de executie van een al gevangen genomen militair.

Een bebloede en geboeide man, in gescheurde kleren, loopt met gebogen hoofd richting de rivier de Eufraat in Syrië. Hij wordt gefilmd. ,,Met Gods hulp is de luitenant-kolonel Qussai Mahmoud Al Ali, van de zeventiende Divisie, die burgers bombardeerde, aangehouden”, zegt een stem op de video. De geboeide man biedt geld aan, in ruil voor zijn vrijheid. ,,Het is voor mij geen cent waard, dat is geen bloeddruppel van de kinderen die vermoord zijn in Deir ez-Zor of elders, waard”, zegt een andere man in de video.

Daarna verschijnen er geweren in beeld. ,,Begin maar”, zegt iemand. Er klinken schoten en de gevangengenomen luitenant-kolonel van het Syrische regeringsleger valt in de rivier om daar bewegingsloos te blijven liggen. Er spatten nog andere kogels in het water.

Een krijgsgevangen gemaakte kolonel uit het Syrische leger wordt afgevoerd naar de rivier de Eufraat en daar geëxecuteerd. Volgens de politie is dat gebeurd door de Syrische asielzoeker Ahmad al K.

Undercover

In de Syrische burgeroorlog zijn sinds 2011 honderdduizenden doden gevallen: militairen én burgers. Ze zijn omgekomen op het slagveld, maar ook koelbloedig vermoord, aan flarden gebombardeerd, opgeblazen bij zelfmoordaanslagen of doodgemarteld. In dat grote verhaal van totale, bloederige waanzin zal de executie van één gevangen genomen officier later hooguit een voetnoot zijn.

Toch heeft Nederland fors ingezet om de man te vervolgen die volgens justitie de dader is van de executie die op de video te zien is. Nederland kan ook misdaden in oorlogen ver van hier berechten, als de verdachte zich in Nederland bevindt. Alles om straffeloosheid te voorkomen, stelt justitie. Na een tip vanuit Duitsland werd via afgetapte telefoongesprekken, inzet van een undercoveragent en het verhoren van tientallen Syriërs bewijs opgebouwd tegen Ahmad al K. (49).

Voetbalvader

Al K. (49) vroeg in 2014 asiel aan in Nederland en kwam uiteindelijk met zijn vrouw en zeven kinderen in het Zeeuwse dorp Kapelle terecht. Hij deed er vrijwilligerswerk bij de voetbalclub en reed op de buurtbus. In 2019 werd hij opgepakt: de voetbalvader zou in Syrië, onder de strijdnaam Abu Khuder, een bataljon hebben geleid dat uiteindelijk onderdeel uitmaakte van de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra.

Ook zou Al K. in juli 2012 in de regio Deir ez-Zor de luitenant-kolonel van het Syrische regeringsleger hebben geëxecuteerd, nadat de man al gevangen was genomen. Dat geldt als een oorlogsmisdrijf waar een lange gevangenisstraf op kan volgen. Volgens justitie is Al K. de man die in de hierboven beschreven YouTube-video spreekt over de vermoorde kinderen. Op een andere video, die niet online staat, is volgens het Openbaar Ministerie te zien dat Al K. een van de mannen is die schiet.

Rechtbanktekening van verdachte Ahmad Al K.

Executie

Er is inmiddels al een tiental Syrische asielzoekers in Nederland voor de rechter gekomen vanwege betrokkenheid bij de oorlog in hun land. Al K. is wel de eerste die zelf iemand zou hebben geëxecuteerd. De video's waarop de executie te zien is, worden pas donderdag in de rechtbank getoond. Vandaag ging het over de rol van Al K. in de Syrische burgeroorlog.

Al K. zat zelf 20 jaar in het Syrische leger, maar deserteerde aan het begin van de burgeroorlog vanwege de gruwelijkheden van het Assad-regime. ,,Soldaten verkrachtten vrouwen, schoten de mannen dood en roofden huizen leeg.” Hij stelt dat het bataljon waar hij zich daarna bij aansloot bestond uit andere gedeserteerde soldaten. ,,Ik was niet de leider, we waren gelijken.”

Ook maakte het bataljon volgens hem geen onderdeel uit van het jihadistische Jabhat al-Nusra, maar van het seculiere Vrije Syrische leger. Over de executie van de krijgsgevangen kolonel zei hij eerder dat hij dat niet heeft gedaan. Hij wilde juist de kolonel proberen te ruilen tegen zijn twee broers, die in een gevangenis van Assad zaten.

De zaak tegen Al K. gaat donderdag verder. De strafeis tegen de Syriër zal op 2 juli worden uitgesproken.