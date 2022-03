Beginnend bestuurder veroorzaakt vaker ernstig ongeval

Het aantal strafpunten dat de groep beginnend bestuurders haalde in een paar jaar is flink gestegen, aldus het OM. Werden er in 2019 nog krap 6000 strafpunten uitgedeeld in totaal, over 2021 waren dit er bijna 9000. ,,Je krijgt een strafpunt als je gevaarlijk of roekeloos rijdt, veel te hard rijdt of een ongeluk met schade of letsel krijgt”, zegt landelijk verkeersofficier Achilles Damen. Het OM ziet ‘over de hele linie’ een toename van gevaarlijk gedrag en wijst middelengebruik, snelheid en afleiding aan als de belangrijkste oorzaken van ongelukken.