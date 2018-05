Bejaard echtpaar bijna anderhalf uur vastgebonden tijdens overval

Blauwe plekken

Ze doet haar verhaal aan de eettafel, precies vanaf de plek waar ze die ochtend ook zit. Het is dan half negen. Haar man is net de hond uitlaten als er via de achterdeur drie mannen komen binnengevlogen. „Ze pakten me vast en gooiden me op de grond'', vertelt Annie. „Daarna bonden ze me vast.'' Ze laat de blauwe plekken op haar onderarmen zien en steekt ze voor zich uit. „Eerst met tiewraps en daarna ging er tape omheen.''



Terwijl ze voor de eettafel op de grond ligt, wordt ze ook nog vastgeplakt aan een stoel. Er gaat tape om haar benen en over haar mond. „Daar is die dikke lip van'', wijst ze naar het gezwollen mond. „Ik kon nauwelijks nog bewegen. Een van de mannen zei tegen me: 'Ben maar rustig, dan overkomt u niks.' Op dat moment zie ik dat ze Theo ook hebben overmeesterd. Met tape over de mond en om zijn polsen brachten ze hem naar de keuken.''