Bejaard echtpaar fraudeerde voor 41 miljoen euro

Er is voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op onder meer Chinese kunst, auto's, een Frans vakantiepark, een Nederlandse bedrijfshal en een jachthaven in Nederland. Het stel handelde ook in onderdelen van legervoertuigen. Op een video die is vrijgegeven door het Openbaar Ministerie is onder meer te zien hoe een hele loods vol staat met de legeronderdelen en met een enorme verscheidenheid aan Chinese kunst. Behalve op de goederen is ook beslag gelegd op tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en in Panama.



De man en vrouw zonder vaste woon- en verblijfplaats zouden een (groot) deel van de in Nederland gemaakte winst met behulp van een valse boekhouding verplaatsen naar hun bedrijven in Hongkong. Deze bedrijven hebben een zogeheten 'offshore-status' in deze aparte regio van China en betalen hier daarom geen belasting. Hierdoor zijn zij niet zichtbaar voor de autoriteiten.