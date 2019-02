Bejaard echtpaar krijgt onder hun matras vandaan gestolen spaargeld terug

Ik heb Geleefd Theo (78): Ik wil niet kwijlend in een rolstoel eindigen

8:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Levensgenieter Theo Verhoeven (78) gelooft nog steeds niet helemaal dat hij lijdt aan acute leukemie. Kijkt hij in de spiegel, dan ziet hij gewoon Theo. ,,Zat ik daar in mijn spijkerbroek tussen de zieke mensen.”