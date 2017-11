Bejaard echtpaar mikpunt van getreiter en vandalisme

De laatste laffe actie was die van een paar nachten geleden met het afzetlint. ,,We hebben er al heel wat traantjes om gelaten", zegt Albert. ,,We denken dat het kwajongensstreken zijn, maar weten niet wie dit steeds doen en waarom. De schade repareren kan ik haast niet meer door mijn leeftijd. En we zijn inmiddels bang, want wat gaan ze de volgende keer doen? Je durft bijna niet meer te gaan slapen. Ik heb de politie gebeld maar die zeiden voor zoiets niet te komen."



Dat steekt. ,,Terwijl ik de politie vroeger, toen ik nog bij de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland zat, zo vaak heb geholpen als er heibel was op de boot."



Albert hoopt dat ouders uit de buurt hun kinderen eens willen toespreken. ,,We willen echt dat dit stopt, we zijn ten einde raad." De afzetlinten liet Albert expres nog een paar dagen hangen. In de hoop dat de politie het alsnog zou zien.