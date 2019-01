Bejaarde broers worden bij woningoverval opgesloten in kamer

Update + Video McDonald's afgegren­deld na steekpar­tij: 60 gasten gefouil­leerd, 5 aanhoudin­gen

13:06 De McDonald’s in Tilburg is zaterdagavond afgesloten geweest na een steekpartij op het Pieter Vreedeplein. De verdachten daarvan vluchtten het restaurant in. De politie heeft de zaak daarop zeker een halfuur lang afgegrendeld. Niemand mocht de McDonald’s meer in of uit. Alle gasten werden daarna gefouilleerd. Een jongen van 18 is bij de steekpartij gewond geraakt.