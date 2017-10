Bejaarde e-biker overleden na rijden tegen autoportier

Update Dode vrouw en kind gevonden in woning Haren, man opgepakt

10:53 In een woning aan het Jufferpad in Haren (Groningen) zijn vanochtend een overleden vrouw en kind gevonden. Een man die ook in de woning was, is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de twee. Aanvankelijk meldde de politie dat het de bewoner was, maar hij blijkt niet op het adres ingeschreven te staan.