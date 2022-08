Bejaarde vrouw op klaarlichte dag zwaar toegetakeld door twee overvallers

De overval werd ergens in de middag gepleegd door twee mannen, die de vrouw wijsmaakten dat ze van de gemeente waren. Daarna sloegen ze hun slag. Daarbij werd de vrouw flink mishandeld, volgens de politie.

Het slachtoffer was door haar verwondingen pas rond 19.00 uur in staat om de politie te alarmeren. Agenten onderzoeken wat er precies is buitgemaakt.