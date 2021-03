Bekende broers Azimi aangehouden, politie in hotel op zoek naar administratie in fraudeonderzoek

De politie heeft vanochtend een inval gedaan in een kantoor bij hotel De Elderschans in Aardenburg, provincie Zeeland. Er zijn twee arrestaties verricht. Het zou gaan om de eigenaren, de broers Salar en Sasan Azimi.

Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage zijn vijftig agenten ingezet. Ze zoeken vooral in een bedrijfsruimte bij het hotel. ,,Het gaat om een fraudeonderzoek, dus we richten ons op de administratie. We nemen datadragers als laptops en usb-sticks mee", legt hij uit.

Volgens de politie zijn twee mensen aangehouden. Volgens meerdere bronnen gaat het om de broers Azimi. De politie wil dat niet bevestigen of ontkennen.

Volledig scherm Politie-onderzoek bij hotel De Elderschans. © Peter Nicolai

Het hotel is open en heeft enkele gasten. Dat kenmerkt zich door de all-inclusive aanpak: bezoekers betalen een vast bedrag en kunnen daarvoor slapen, eten en drinken. Gasten die naar buiten komen, vragen zich verbaasd af wat er aan de hand is. ,,Moeten we bang zijn?", vraagt een vrouw die haar hondje uitlaat zich af. Dat het om een fraudeonderzoek gaat, stelt haar gerust.

Flamboyante broers

Het hotel is eigendom van de flamboyante broers Azimi, die ook investeren in vastgoed en eigenaren zijn van een telecomwinkel in Sluis. Sinds vorig jaar verpachten ze het hotel. Met name Salar groeide de afgelopen jaren uit tot een bekendheid. Hij etaleert zijn rijkdom en is regelmatig hoofdpersoon in Nederlandse en Vlaamse tv-programma's. Ook was Azimi tot eind vorig jaar een tijdje eigenaar van de Belgische voetbalclub Patro Eisden, waar hij veel in investeerde. De broers wonen met hun gezinnen in kasteel De Elderschans, pal naast het hotel.

Magazine Quote schatte het gezamenlijk vermogen van de broers Azimi vorig jaar in op 24 miljoen euro. Ze staan daardoor al twee jaar lang in de ‘Jonge Miljonairs Top 100', die het magazine jaarlijks opmaakt.

Volledig scherm Sasan (links) en Salar Azimi bij hun Lamborghini. © Peter Nicolai

Volledig scherm . © Peter Nicolai