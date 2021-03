Bekende broers Azimi opgepakt voor mogelijke hypotheekfraude, politie zoekt in hotel naar bewijs

UPDATEDe politie heeft vanochtend een inval gedaan in een kantoor bij hotel De Elderschans in Aardenburg, provincie Zeeland. Er zijn twee arrestaties verricht. Het gaat om de eigenaren van de panden, de broers Salar en Sasan Azimi. De mannen zitten vast op verdenking van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.

Naast het tweetal heeft de politie nog acht verdachten op het oog. Zij zijn niet gearresteerd, maar worden binnenkort wel verhoord.

Vijftig agenten

Volgens politie-woordvoerder Willem-Jan Uytdehage zijn vijftig agenten en speurhonden ingezet. Ze zochten onder meer in een bedrijfsruimte bij het hotel. ,,Het gaat om een fraude-onderzoek, dus we richtten ons op de administratie. Er zijn datadragers als usb-sticks en laptops in beslag genomen”, legt hij uit. Daarnaast is ook onderzoek gedaan in kasteel De Elderschans, pal naast het hotel. Daar wonen Salar en Sasan Azimi met hun gezinnen.

Volgens Uytdehage zat de actie al een poosje in het vat. ,,Er is een flink onderzoek aan vooraf gegaan. Dit is goed voorbereid.” Uytdehage ontkent dat de inval iets te maken heeft met een grootschalige actie vandaag in België, waar de politie op meerdere plekken tegelijkertijd drugslabs oprolde en drugs en geld in beslag nam. ,,Deze zaak staat helemaal op zichzelf.”

Het hotel is open en heeft enkele gasten. Dat kenmerkt zich door de all-inclusive aanpak: bezoekers betalen een vast bedrag en kunnen daarvoor slapen, eten en drinken. Gasten die naar buiten komen, vragen zich verbaasd af wat er aan de hand is. ,,Moeten we bang zijn?", vraagt een vrouw die haar hondje uitlaat zich af. Dat het om een fraudeonderzoek gaat, stelt haar gerust.

Flamboyante broers

Het hotel is eigendom van de flamboyante broers Azimi, die ook investeren in vastgoed en eigenaren zijn van een telecomwinkel in Sluis. Sinds vorig jaar verpachten ze het hotel. Met name Salar groeide de afgelopen jaren uit tot een bekendheid. Hij etaleert zijn rijkdom en is regelmatig hoofdpersoon in Nederlandse en Vlaamse tv-programma's. Ook was Azimi tot eind vorig jaar een tijdje eigenaar van de Belgische voetbalclub Patro Eisden, waar hij veel in investeerde. De broers wonen met hun gezinnen in kasteel De Elderschans, pal naast het hotel.

De bedrijven van de Azimi’s werden al meerdere keren gecontroleerd. In de zomer van 2017 vielen meerdere instanties met veel vertoon gezamenlijk het hotel binnen. Er werd toen echter nauwelijks iets strafbaars gevonden. Reden voor Salar Azimi om te spreken van pesterijen en jaloezie. ,,Je mag hier in Nederland blijkbaar geen geld verdienen met hard werken. Als je je kop boven het maaiveld steekt, moet die er af.”

Magazine Quote schatte het gezamenlijk vermogen van de broers Azimi vorig jaar in op 24 miljoen euro. Ze staan daardoor al twee jaar lang in de ‘Jonge Miljonairs Top 100', die het magazine jaarlijks opmaakt.

