Bekende hoogleraar ‘houdt hart vast’ na vonnis David Icke: ‘Gaan we nu ook allerlei FvD'ers vervolgen?’

Icke had een kort geding aangespannen om het veelbesproken inreisverbod van tafel te krijgen. De Brit zou op 6 november spreken op een demonstratie van antioverheidscoalitie Samen voor Nederland in Amsterdam.

Daags daarvoor werd hem voor twee jaar de toegang ontzegd tot het hele Schengengebied, inclusief Nederland. De Brit was al onderweg, maar maakte rechtsomkeert. Hij gaat in hoger beroep tegen het vonnis, laat jurist Jeroen Pols namens hem weten. ,,David zit zo goed als vast in Groot-Britannië. Hij kan bijna heel Europa niet in. Een schandelijke inbreuk op zijn bewegingsvrijheid.”

Kritiek op vonnis

Volgens de rechtbank mocht de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid afgaan op rapporten van de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), waarin stond dat de komst van Icke een potentiële dreiging voor de openbare orde zou betekenen. Icke heeft daartegen bezwaar gemaakt, dat nog in behandeling is bij de staatssecretaris.

Hoogleraar Brouwer, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen, is diep teleurgesteld in het vonnis. ,,Ik hoop dat deze meneer in de bodemprocedure gecorrigeerd gaat worden, want dit is geen goede ontwikkeling”, zegt Brouwer. ,,Als we voortaan een smakeloze mening gaan scharen onder de verstoring van de openbare orde, dan mogen heel wat mensen zich zorgen gaan maken.”

Quote Als we voortaan een smakeloze mening gaan scharen onder de verstoring van de openbare orde, dan mogen heel wat mensen zich zorgen gaan maken Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap

Zo zijn er bijvoorbeeld volgens Brouwer veel mensen binnen Forum voor Democratie die dezelfde theorieën aanhangen als Icke. ,,Gaan we die dan ook allemaal vervolgen? Ik houd mijn hart vast voor wat er komen gaat. Je gooit hiermee de deur wagenwijd open.” Brouwer benadrukt geen fan te zijn van de ‘onzinnige uitspraken’ van Icke. ,,Maar daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat over de vrijheid van meningsuiting.” Met dit vonnis geeft de voorzieningenrechter blijk van weinig vertrouwen te hebben in ‘het vermogen van de bevolking zinnige en totaal onzinnige gedachten van elkaar te kunnen scheiden’, aldus Brouwer.

Universitair hoofddocent Berend Roorda en hoogleraar Jon Schilder delen dezelfde visie. ‘Het zou van politieke moed hebben getuigd als de Nederlandse autoriteiten duidelijk hadden gecommuniceerd dat in een democratische rechtsstaat als de onze zelfs personen met verwerpelijke ideeën zoals David Icke gebruik mogen maken van hun vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid’, schrijven ze in een gezamenlijk betoog.

Schoonfamilie

Icke voerde aan dat hij de kerstdagen bij zijn schoonfamilie in Nederland wil doorbrengen, en vroeg de rechtbank daarom om het inreisverbod voor die periode te schorsen. Maar het belang van de openbare orde weegt zwaarder dan zijn eigen belang, aldus de rechter.

Volgens jurist Jeroen Pols, die Icke bijstaat, vormt het inreisverbod ‘een ontoelaatbare inmenging van het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting’. Hier gaat de rechtbank niet in mee. ,,Het ontzeggen van de toegang tot het Schengengebied is de enige effectieve manier om de komst van Icke naar Nederland te voorkomen”, aldus de rechter.

Reptielen

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de staatssecretaris Icke niet ten onrechte beschouwt als een verspreider van complottheorieën. ,,Zoals Icke in zijn bezwaarschrift vermeldt, is de kern van de boodschap die hij verspreidt dat de huidige politici en beleidsmakers systematisch misdrijven plegen door de rechtsstaat uit te hollen en een pandemie fingeerden om een agenda door te drukken en de bevolking te onderwerpen aan medische experimenten. Het is precies dit soort gedachtegoed waar de NCTV voor waarschuwt in zijn dreigingsanalyses.”

Het weren van een deelnemer aan een manifestatie verdraagt zich volgens Roorda en Schilder ‘op geen enkele wijze met de kern van de in het geding zijnde grondrechten’. ‘Het is aan een organisatie om te bepalen wie er op de sprekerslijst staan en wat het onderwerp van hun voordracht is’, schrijven ze in hun betoog. ‘Volgens de brief van de staatssecretaris was de maatregel nodig om de democratische rechtsorde te beschermen. Het tegendeel is echter gebeurd.’

Hoger beroep

Jurist Jeroen Pols, die Icke tijdens de zitting vertegenwoordigde, vindt de uitspraak ‘verbijsterend’. ,,We hebben te maken met een gedachtepolitie. Kennelijk mag je in dit land niet langer zeggen wat je vindt of denkt.” Icke gaat in hoger beroep. ,,Hij heeft alleen maar een uitnodiging voor een demonstratie aanvaard, en vervolgens mag hij bijna heel Europa niet in. We moeten ons met z'n allen realiseren hoe ver dit eigenlijk gaat.”

Het weren van David Icke gaat niet over het recht op vrijheid van demonstratie, maar om de toepassing van inreisregels voor het Schengengebied, zegt Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht. ,,Iemand die een gevaar voor de openbare orde vormt kan de toegang tot Nederland (meer in het algemeen het Schengengebied) worden ontzegd. Die regels zijn terecht en correct toegepast volgens de rechter. Aan de vraag of er strijd is met de Grondwet kom je niet toe: als gezegd, deze beslissing (het inreisverbod, red.) gaat niet over het demonstratierecht of de vrijheid van meningsuiting. Het is een ordemaatregel.”

Volgens het CIDI zetten de toespraken van Icke aan tot ‘haat en uitholling van onze rechtsorde’. ‘Dat zullen we nooit accepteren. CIDI zal, waar die toespraken ook plaatsvinden, altijd een duidelijk tegengeluid organiseren’, schrijft de organisatie vandaag op Twitter. ‘Er is in Nederland geen plaats voor mensen die haat uitdragen en daarmee polarisatie voeden.’

