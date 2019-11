Bekir ontkent dat doodschieten Humeyra een ‘executie’ was: ‘Ik was onder invloed’

Onder grote belangstelling is het proces begonnen. De publieke tribune zit vol met familieleden en andere naasten. Andere belangstellenden moesten uitwijken naar een videozaal in het gerechtsgebouw.



De Turkse Rotterdammer Bekir E. (nu 32) schoot op 18 december 2018 de toen 16-jarige Humeyra dood in het fietsenhok op haar school, het Design College in Rotterdam. De maanden na de tragische gebeurtenis werd pijnlijk duidelijk dat de moord voorkomen had kunnen worden. Bekir stalkte de tiener maandenlang nadat zij, na een korte affaire, het met hem had uitgemaakt toen ze ontdekte dat hij veel ouder was.

Uit een schrijnend verslag van Humeyra dat op haar computer is gevonden beschrijft ze heftige aspecten van haar korte verhouding met Bekir. Zo vertelt ze over de woedeaanvallen van Bekir: ,,Hoe ik ook huilde, hij werd alleen maar bozer.’’ Ook beschrijft Humeyra hoe ze een keer zo hard werd geslagen dat ze bewusteloos raakte, waarna Bekir haar vervolgens probeerde te omhelzen toen ze weer bijkwam. ,,Ik snapte er niks van, waarom sloeg hij me dan?’’

Vier keer deden Humeyra en haar familie aangifte, vele malen was er contact met de politie. Bekir kreeg een contactverbod en een deels voorwaardelijke straf, maar bleef haar lastigvallen zonder dat er adequaat werd ingegrepen. Uiteindelijk durfde de tiener nauwelijks nog alleen over straat. Op de dag dat ze werd vermoord, stond haar vader aan de andere kant van de school te wachten om haar op te halen. Extra pijnlijk werd het toen Humeyra ook nog een brief toegestuurd kreeg over een contactverbod dat van kracht zou blijven, alsof het meisje nog leefde.

Justitie, politie, burgemeester Aboutaleb en zelfs minister Grapperhaus boden hun excuses aan voor alle blunders, maar de familie van Humeyra legt dat naast zich neer. ,,We kopen er niks voor."

Opwelling

Voor de rechtszaak zijn twee dagen gepland. Bekir is inmiddels onderzocht en blijkt verminderd toerekeningsvatbaar. Bekir heeft allerlei verklaringen gegeven voor wat er is gebeurd. Zo beweerde hij dat hij Humeyra wilde ontvoeren om te kunnen bewijzen dat zij hem pestte. Ook beweert hij dat hij niet van plan was haar te vermoorden, maar ‘dat ze ineens wegliep’ en dat hij in een opwelling schoot. Bekir zegt dat hij haar wilde laten stoppen met rennen door op haar benen te schieten. Hij vindt de moord ook geen ‘executie’. ,, Ik was onder invloed, ik was een ongeleid projectiel. Ik heb executies op tv gezien, dat is echt wat anders.”

Ook vandaag zegt Bekir dat Humeyra hem samen met een andere ex regelmatig pestte. ,,Humeyra werd gebruikt om mij achter slot en grendel te krijgen”, zegt Bekir, ,,maar de meeste mensen geloven mij niet.” Die andere ex wilde Bekir achter tralies hebben voor verkrachting, ontvoering en gedwongen relatie, vertelt Bekir. Volgens hem zat deze oude ex achter de pesterijen, zoals langsrijden en de middelvinger opsteken. De rechtbank hield hem voor dat er geen enkele aanwijzing is gevonden voor gepest en dat deskundigen denken dat E. dit als een waanidee heeft verzonnen.

Bekir beweert dat hij door alcohol en drugs niet meer precies wist wat hij deed. De rechter houdt hem voor dat hij eerder verklaarde dat hij wél wist wat hij deed. ,,Ik had geen keus”, zegt Bekir die ermee bedoelt: ,,Ik was onder invloed van drugs, ik was het wapen achter mijn riem vergeten, mijn pistool ging na tien meter rennen in mijn broekspijp dus kon ik niet meer rennen...”. Bekir zei in de rechtbank voor 100 procent verantwoordelijk te zijn voor de moord, maar gaf daarna wel meteen nogmaals aan dat hij onder invloed was. Hij geeft ook toe dat hij Humeyra had bedreigd met de dood. ,,Ze was bang van mij, maar ik moest haar drie vragen stellen.”

Medeverdachte Mohammed Al-M. (26) is vandaag niet verschenen voor de rechtbank. Hij werd in juni voorlopig vrijgelaten. Al-M. zou samen met E. in een auto naar het Designcollege zijn gereden. Hij ontkent dat hij wist wat E. van plan was.

Camera's

De moord is vastgelegd door camera's van de school. De kans bestaat dat die beelden vandaag in de rechtbank getoond gaan worden omdat daaruit zou blijken dat Bekir Humeyra bewust wilde vermoorden. Mocht de rechter het nodig vinden de beelden te laten zien, dan zal de familie eerst de kans krijgen de zaal te verlaten.



De familie zal een schadeclaim van rond de 150.000 euro eisen vanwege shockschade bij alle familieleden en de gemaakte kosten voor de begrafenis. Die liepen mede hoog op doordat Humeyra in Turkije is begraven, in de geboorteplaats van haar ouders.

De broer en vader van Humeyra (links, vooraan) bij de uitvaart.