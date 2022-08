Beladen debat over asielhotel in Tubbergen in volle gang: ‘Een keiharde klap’

‘Schrijnend en onverteerbaar', ‘een keiharde klap’, ‘onterecht als weigergemeente weggezet’ zeiden de fractievoorzitters van respectievelijk CDA, VVD/Gemeentebelangen en Keerpunt 22. Maar ook Lokaal Sterk en de PvdA hekelden het besluit van de staatssecretaris om een hotel in de gemeente tot azc te bestemmen.

De gemeenteraad ziet dat er een vluchtelingenprobleem is en wil bijdragen aan het verlichten van dat probleem, maar wel in overleg met gemeente en bewoners. Op de manier waarop het nu gebeurt, en de lokale democratie aan de kant wordt gezet, is onverteerbaar. De publieke tribune op het gemeentehuis in Tubbergen is bomvol. Naar schatting ruim tweehonderd inwoners wonen dinsdagavond in een videozaal in Tubbergen de ingelaste raadsvergadering rond het ‘asielhotel’ bij.

‘Voor de neus wegkopen’

Van der Burg over de aankoop van het hotel: ,,Het kabinet was op zoek naar lege gebouwen om asielzoekers in te huisvesten. Dit gebouw (‘t Elshuys) stond niet leeg, maar hebben we wel gekocht. Normaal gesproken had het COA de gemeente vooraf ingelicht. Maar wat we dan zien is dat als bekend wordt dat het COA een gebouw wil kopen, mensen snel het gebouw voor de neus van het COA wegkopen, om ervoor te zorgen dat er geen asielzoekers komen. Daarom hebben we dat nu anders gedaan.”

‘Er liggen mensen in het gras’

Voorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) begrijpt ‘vanuit gemeentelijk perspectief heel goed’ dat er in Tubbergen onvrede en boosheid is over het proces rond de aankoop van het COA van een hotel waar driehonderd asielzoekers terechtkunnen.

,,Ik ben zelf vijftien jaar burgemeester geweest, dus vanuit dat perspectief begrijp ik dat wel”, aldus Schoenmaker. ,,Tegelijkertijd is er ook een landelijk perspectief. Je moet zorgen dat je genoeg opvang hebt en die is er momenteel niet en daarom zijn dit soort maatregelen nodig. Er liggen nu mensen buiten in het gras en het wordt nog elke dag erger. Het is aan mij om te zorgen dat er genoeg opvangplekken komen, maar dat kan alleen in overleg met de gemeenten.”

‘Emotioneel kapot’

Inwoners van Albergen zijn ‘verbijsterd en angstig', aldus Hennie de Haan, een van de insprekers tijdens de ingelaste raadsvergadering. De Haan zei namens diverse omwonenden te spreken, omdat haar buren graag met de staatssecretaris in gesprek zouden willen gaan, maar ‘emotioneel kapot’ zijn. Er is inmiddels een petitie gestart, die nu 3500 keer ondertekend is. Die gaat De Haan na de vergadering aan Van der Burg overhandigen.

‘Rustig en vredig, zo zijn wij’

De situatie in Ter Apel is ‘schrijnend en stuitend en ik schaam me daarvoor’, zei De Haan. De inwoners van Tubbergen willen wel degelijk bijdragen aan een oplossing voor het vluchtelingencrisis. Maar wel in overleg, benadrukte De Haan. Het is bovendien de landelijke politiek die het zo ver uit de hand heeft laten lopen, voegde ze daaraan toe. ,,We zijn rustig en vredig gebleven. Zo zijn we.”

Van der Burg erkende dat het kabinet de huidige asielcrisis aan zichzelf te danken heeft. ,,U heeft daar een punt”, zei de staatssecretaris, die daarmee ook applaus vanaf de publieke tribune oogstte. De staatssecretaris noemde de verschillende demonstraties in Albergen ‘een voorbeeld van hoe het moet. Er is op een waardige manier gedemonstreerd’. Ook de manier waarop de raadsvergadering tot nu toe verloopt, en de inbreng van de eerste inspreker, noemt hij ‘waardig en respectvol en dat waardeer ik'.

