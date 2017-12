Belager Joods restaurant: Ik ben vulkaan die op uitbarsten staat

Live twitterDe Palestijn die 7 december de ruiten van een Joods restaurant insloeg, heeft zichzelf in gesprekken met de reclassering een 'vulkaan die op uitbarsten staat' genoemd. De rechtszaak tegen de man is net begonnen. Verslaggever Cyril Rosman twittert live mee.

Verdachte Saleh A. is toch naar de rechtbank in Amsterdam gekomen. Of hij durfde, was onzeker. ,,Er zijn aardig wat bedreigingen binnen gekomen,'' zei zijn advocaat vanmorgen.

De 29-jarige Palestijn Saleh A. reageerde donderdag 7 december voor de deur van restaurant HaCarmel in Amsterdam zijn frustraties af over het feit dat de Amerikaanse president Trump Jeruzalem had erkend als hoofdstad van Israël. Voor veel Palestijnen een onverteerbare gebeurtenis. Ali sloeg uit woede de ruiten van HaCarmel in.

De verdachte kwam de rechtbank in verscholen onder z'n petje, enigszins geïntimideerd door de massaal aanwezige pers. Hij maakt een wat verwarde indruk in de rechtbank. De reclassering wil onderzoek naar Saleh A. om de kans op herhaling te kunnen inschatten. De reclassering is bang dat hij paranoïde is en opnieuw in de fout zou kunnen gaan.

Volgens Willem van Vliet, advocaat van Saleh A., was het een daad van wanhoop. ,,Mijn cliënt heeft werk en een gezin, hij is niet iemand die niets te verliezen had. Het was puur een wanhoopsdaad.''

Woest

Saleh A. sloeg met knuppel de ruiten in terwijl agenten in de buurt waren, en nam een Israëlische vlag mee. HaCarmel was op dat moment gesloten. De 'wanhoopsdaad' van Saleh had veel impact. Vader Sami en zoon Daniel Baron van het restaurant reageerden woest op de vernieling. Zij zien de actie van de Palestijn als terrorisme. ,,Als hij een probleem heeft met Trump of de Israëlische premier Netanyahu, moet hij bij hun de ruiten inslaan, niet bij ons.'' Zij lieten strijdbaar weten zich nooit te laten verjagen. Ze zijn vandaag ook bij de rechtszaak aanwezig.

Advocaat Herman Loonstein van het restaurant zette de zaak verder onder druk door te 'lekken' uit politieverhoren. Daarin staat dat de verdachte zou hebben gezegd 'bereid te zijn meer geweld te gebruiken'. Saleh A. zou in Syrië tegen IS hebben gevochten en dus gevechtservaring hebben. Volgens advocaat Van Vliet heeft hij zich slechts verdedigd toen het vluchtelingenkamp waarin hij zat, werd aangevallen.

Ingewikkeld