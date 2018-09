Belangenvereniging ouders: niet te snel oordelen over veiligheid Stint

Voor het vervoeren van jonge kinderen is de Stint een veilig vervoermiddel. De snelheid van de elektrische bolderkar is laag, de bediening is simpel en doordat de bestuurder staat, heeft die goed zicht op de weg. Fietsen en lopen met een groep kinderen is gevaarlijker dan gebruikmaken van een Stint. Dat zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.

Jellesma begrijpt dat verschillende kinderdagverblijven de elektrisch aangedreven kar in de ban doen na het vreselijke ongeluk in Oss. Maar hij benadrukt dat het vervoermiddel al zes jaar zonder noemenswaardige incidenten wordt gebruikt.

Blij

,,De Stint is niet voor niets zo populair bij kinderdagverblijven. Het apparaat is juist ontwikkeld vanwege de veiligheid. Wij waren erg blij toen hij zes jaar geleden op de markt kwam. De Stint is schoon, je parkeert hem letterlijk voor de voordeur van de buitenschoolse opvang. Wat ons betreft een prima alternatief voor onder meer de taxibusjes. We waren juist blij dat veel kinderdagverblijven het vervoer weer in eigen hand namen. We hebben er ook nooit eerder klachten over gehad", aldus de BoiNK-voorman.

Jellesma pleit voor voorzichtigheid. ,,We weten niet precies wat er in Oss is gebeurd. Nogmaals, ik snap dat sommige opvangorganisaties hun Stints voorlopig in de garage laten staan, maar laten we niet te snel oordelen. Ook bij auto's, bussen of ander vervoersmiddelen gebeuren helaas ernstige ongelukken."

Onderzoek

Jellesma wacht het onderzoek af dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitvoert in Oss. ,,Deze organisatie gaat niet over één nacht ijs. Als blijkt dat er sprake is van grote technische mankementen, dan wordt het een ander verhaal. Maar tot nu toe hebben wij nooit dergelijke signalen ontvangen."

Naast de afzonderlijke kinderdagverblijven, meldt ook de Brancheorganisatie Kinderopvang dat ouders zich zorgen maken over het vervoer van hun kinderen van en naar locaties. ,,Ons advies is om te anticiperen op zorgen van ouders en om de eigen vervoersprotocollen na te lopen en deze nogmaals onder de aandacht te brengen bij medewerkers."