Belangrijke getuigen impeachment-onderzoek ontslagen

UpdateTwee belangrijke getuigen in het impeachment-onderzoek naar president Donald Trump zijn vrijdag ontslagen. Nadat eerst al werd gemeld dat luitenant-kolonel Alexander Vindman, die werkte voor de Nationale Veiligheidsraad, het Witte Huis was uitgezet, raakte vervolgens ook Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie, zijn baan kwijt.

In een verklaring meldt Sondland dat hij te horen heeft gekregen dat hij per direct op straat is gezet door de president. ,,Ik wil de president bedanken voor de kans die hij mij heeft gegeven’’, aldus Sondland.

Sondland getuigde voor het Huis van Afgevaardigden over het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Trump vroeg Zelenski een onderzoek in te stellen naar Joe Biden. Dat leidde tot een aanklacht wegens machtsmisbruik. De Senaat sprak de president deze week vrij.

Ook Vindman getuigde hierover. Hij verklaarde destijds dat hij zijn ‘oren niet kon geloven’ toen hij het gesprek tussen de leiders hoorde. Volgens de advocaat van Vindman zal het voor alle Amerikanen duidelijk zal zijn waarom de luitenant-kolonel zijn baan kwijt is. ‘Hij kreeg het verzoek te vertrekken omdat hij de waarheid sprak.’

De advocaat van Vindman reageert in Amerikaanse media verontwaardigd op het ontslag van zijn cliënt. ,,Mijn cliënt is ontslagen voor het vertellen van de waarheid. Kolonel Vindman heeft maar één keer in het openbaar gesproken en dat was omdat hij was gedagvaard door het Huis van Afgevaardigden.”