'Belastinginspecteurs' innen 2,2 miljoen, buit is zoek

De middenstanders werden door de valse belastinginspecteurs overvallen met de mededeling 'dat er schulden openstonden'. Helaas was de normale betaaltermijn verstreken, zeiden ze, en kon de komst van de deurwaarder enkel worden voorkomen als per direct geld werd overgemaakt. Geschrokken boekten ondernemers nog tijdens het telefoongesprek geld over. Dat kwam niet bij de Belastingdienst terecht, maar op rekeningen van geldezels, mannen en vrouwen die hun bankpas en rekening beschikbaar stelden. Het geld werd direct gepind.



De 2,2 miljoen euro die de belastinginspecteurs bij elkaar babbelden, is nog steeds zoek. ,,Vermoedelijk is het geld in het buitenland gestald’’, zegt een woordvoerder van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst.