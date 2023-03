Belastingorganisaties willen einde aan gratis WOZ-bezwaar via ‘no cure, no pay’-bedrijven

Voorafgaand aan de laatste aanslagronde gaven no cure, no pay-bedrijfjes met namen als kosteloosbezwaar.nl weer voor miljoenen uit aan reclamecampagnes om de burger te verleiden tot het indienen van bezwaarschriften, schrijven de belastingdiensten in hun brandbrief aan staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij. ‘De bezwaarschriften stromen in ongekend grote aantallen binnen bij de belastingorganisaties’. Hier is geen sprake meer van burgers die een beroep doen op rechtsbescherming, maar van bedrijven die fors geld verdienen aan mazen in de wet- en regelgeving, betogen de belastingorganisaties.