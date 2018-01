Belegger van koninklijk geld verdacht van fraude

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar mogelijke fraude en valsheid in geschrifte bij een exclusieve vermogensbeheerder die onder andere leden van het Koninklijk Huis onder zijn klanten heeft. Dat heeft Daan Doorenbos,de advocaat van het in Waalre gevestigde Box Consultants bevestigd. De advocaat ontkent dat er sprake is van fraude.

De zaak draait om zogenoemde kickbacks, een soort provisie die beleggingsfondsen aan vermogensbeheerders betalen voor het aanbrengen van nieuwe klanten. In 2014 zijn die betalingen verboden om te voorkomen dat vermogensbeheerders het geld van hun klanten onderbrengen bij het fonds dat ze het meeste provisie betaalt, in plaats van het fonds dat het beste is voor de klant.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Box Consultants er van dat ze de betalingen van de beleggingsfondsen in eigen zak stak, in plaats van ze door te geven aan de klanten. Dat is frauduleus en strafbaar. In totaal zou Box, en oud-directeur Remy M. zo 8 miljoen euro in eigen zak hebben gestoken.

In 2015 werd Remy M. door de rechter commissaris in hechting genomen. Dat gebeurt niet lichtvaardig. Daarnaast is er door het OM beslag gelegd op onroerend goed.

Doorenbos ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd. ,,Tot 2014 was dit de normale praktijk. Dat was ook helemaal niet strafbaar. In 2014 is er een provisieverbod gekomen en sinds die tijd heeft Box Consultants geen kickbacks meer aangenomen. Dat heeft de AFM ook onderzocht.''

Onrust

De sjieke vermogensbeheerder, die naast leden van het Koninklijk Huis onder andere telgen van de warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, de adviseur van de Belgische koning Filip, Pierre Cartuyvels en voormalig World Online-topvrouw Nina Storms als klant heeft vreest schade te lijden door de affaire. ,,Hier zitten we niet op te wachten,'' zegt Mathijs de Haan van Box Consultants. ,,We praten liever niet met de pers.''

Doorenbos is stelliger. ,,Dit is buitengewoon schadelijk voor de reputatie van Box Consultants.'' Vermogende Nederlanders staan liever niet in de publiciteit. En voor vermogende bekende Nederlanders is het al helemaal onprettig geassocieerd te worden met een frauderende vermogensbeheerder. Nog afgezien of de beschuldigingen kloppen of niet.

Bizar

Het is nog onduidelijk of het OM het tot een rechtszaak laat komen. Behalve een rechtszaak kan het ook zijn dat het OM een transactie, een boete, aanbiedt. Of de zaak kan geseponeerd worden. Het OM bestudeert de zaak en neemt binnenkort een besluit om al dan niet te gaan vervolgen.

Doorenbos noemt het 'bizar' dat het OM sowieso een onderzoek is gestart. ,,De basis voor dat onderzoek was een brief die zogenaamd kwam van de IRS, de Amerikaanse belastingdienst, '' zegt Doorenbos. In die brief wordt de vermogensbeheerder beschuldigt geld van klanten te hebben doorgesluisd naar fondsen van meesteroplichter Bernie Madoff.