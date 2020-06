‘Beleggers kapen starterswoningen weg om ze te verhuren aan arbeidsmigranten’

Bekende ‘Vegan Streaker’ zit vast voor brandstich­ting bij eenden­slach­te­rij

8:19 De man die eind mei brand stichtte bij eendenslachterij Duck-To Tomassen in Ermelo is de 34-jarige dierenrechtenactivist Peter Janssen, ook bekend als de Vegan Streaker. De Brabander, tegenwoordig woonachtig in de gemeente Mill en Sint Hubert, is bekend van het verstoren van talloze paardenevenementen en stierengevechten door naakt te protesteren.