Belg krijgt tien jaar cel voor geruchtmakende overval Brink's in Best

De Turkse Belg Dogan S. (47) uit Fleurus bij Charleroi was volgens de rechtbank in Den Bosch betrokken bij de professionele, goed voorbereide overval. Zijn dna werd aangetroffen op een stuk vangrail dat werd teruggevonden op het terrein van Brink’s. De overvallers van het gelddepot demonteerden een gedeelte van een vangrail langs de A58 om een vluchtweg te creëren. S. is de enige van de minimaal vijf overvallers die is gepakt.

Officier van Justitie Erna Vrijhoeven had twaalf jaar geëist, de maximale celstraf voor dit soort overvallen. Ze omschreef de overvallers als nietsontziende criminelen en zag geen reden om een lagere straf te eisen. De rechtbank vindt dat de man terecht voorrang nam omdat hij op weg was naar een melding met de hoogste prioriteit. Ze maakten 153.290 euro buit.

De rechtszaak twee weken geleden en het uitspreken van het vonnis donderdag vonden plaats in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol omdat Dogan S. te boek staat als extreem gewelddadig. S. werd eerder op basis van dna veroordeeld tot 22 jaar cel voor een overval in de stad Luxemburg. Deze was twee weken na de overval in Best.