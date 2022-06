Belgen spreken van misverstand na arrestatie kunstbeurs, ‘gele diamant à 27 miljoen spoorloos’

advocaat reageertDe twee Franstalige Belgen die dinsdag op de A2 zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de overval op de kunstbeurs in Maastricht, ontkennen iedere betrokkenheid. Er lijkt hier sprake van een misverstand, bevestigt hun advocaat Stijn van Merm. In de auto van de verdachten zijn volgens de raadsman geen juwelen of wapens gevonden.

De twee Belgen reden na de spraakmakende overval op de stand van een juwelier weg in een grijs voertuig met Belgisch kenteken. Zij konden op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in zuidelijke richting aan de kant worden gezet en aangehouden.

Spraakmakende beelden

Bij de politie heeft het tweetal een ontkennende verklaring afgelegd. Of ze helemaal niet op de kunstbeurs zijn geweest, wil advocaat Van Merm bevestigen noch ontkennen. ,,Maar we hebben het filmpje gezien en we herkennen onze cliënten niet als één van de mannen die op die beelden te zien zijn. Er lijkt hier sprake van een misverstand”, zegt Van Merm, die de verdachten gisteren kreeg toegewezen. Over een tweede verhoor of een eventuele voorgeleiding is nog niets bekend.

De beelden van de overval zijn massaal over internet verspreid. De man die op de vitrinekast van de juwelier inslaat met een grote hamer, de standhouder die hem met een vaas te lijf wil gaan, maar door de andere overvallers met colbertjes en opoe-petjes wordt weggejaagd met getrokken pistolen. ,,Alsof het niet echt is’’, klonk het gisteren geregeld.

Op de kunstbeurs gonst het ondertussen van de geruchten. Zo zou het gaan om een heel zeldzame gele diamant van Symbolic & Chase, een Britse luxeretailer die zich richt op 20e-eeuwse sieraden en kunstvoorwerpen. Of dat waar is, is niet bekend, want de politie wil niets kwijt over de buit. Maar dat de getroffen juwelier erg dure voorwerpen heeft, is wel duidelijk.

Een diamanten ring met parel: 1.130.000 euro, oorbellen met koraal en diamanten: 140.000 euro, een gouden aansteker: 13.000 euro. Kostbare spullen genoeg, weet ook de grijs bebaarde beveiliger van beursgebouw Mecc, die anoniem wil blijven. ,,Hier ligt voor 4 miljard euro aan kunst. Maar wij hebben geen apparaat om tassen te scannen.’’

Tekst gaat verder onder deze beelden van de overval, nu vanuit een andere hoek

Peperdure collier

Tefaf - voluit The European Fine Art Fair - spreekt van een ‘incident’ en wil geen nadere mededelingen doen. Een woordvoerder van de beurs wil ‘bevestigen noch ontkennen’ dat in elk geval een collier (met daarin een gele diamant) ter waarde van 27 miljoen euro is gestolen, zoals een van de aanwezigen direct na de overval hoorde van de overvallen standhouder, aldus NRC.

De Limburgse omroep L1 meldt op basis van bronnen dat het opgepakte tweetal zich op de A2 ‘verdacht gedroeg’. Ze hadden hun auto langs de weg geparkeerd en waren uitgestapt. De politie besloot de Belgen toen in te rekenen en te verhoren. De politie onderzoekt hun betrokkenheid en houdt alle scenario’s open.

De Tefaf De internationaal gerenommeerde kunst- en antiekbeurs is sinds zaterdag open voor publiek. De afgelopen jaren moest de beurs worden uitgesteld en voortijdig worden afgebroken vanwege de coronapandemie. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo'n twintig landen. Dat is iets minder dan in voorgaande jaren, maar dat heeft vooral te maken met de geringere beschikbare ruimte in het MECC. De beurs duurt daarom ook een paar dagen korter dan anders. In voorgaande jaren kwamen er zo'n 70.000 bezoekers op de beurs af. Het gaat om de 35ste editie van de wereldberoemde kunstbeurs.

Volledig scherm Omstanders bij de internationale kunstbeurs Tefaf waar een gewapende overval heeft plaatsgevonden. Het zou om juwelen gaan en de vier verdachten zouden zijn gevlucht via het restaurant. © ANP/Videostill