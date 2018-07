Belgische terreurverdachte aangehouden in Schiedam

UpdateOpnieuw is in de regio Rijnmond een man aangehouden die verdacht wordt van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het gaat om de Belg Halil K. (27).

De man zou vuurwapengevaarlijk en gewelddadig zijn. Hij is donderdag bij een politiecontrole elders in Schiedam aangehouden. Na de aanhouding heeft een zwaarbewapend antiterreurteam van de politie een woning doorzocht aan de Obrechtstraat in Schiedam. Justitie doet geen mededelingen over de aanhouding of de huiszoeking.

Buurtbewoners zagen donderdag aan het eind van de middag een arrestatieteam van de politie een woning op de tweede verdieping binnenvallen. ,,Hier tegenover lagen scherpschutters", zegt een vrouw. Er zouden spullen zijn meegenomen uit het huis. De kelderbox is verzegeld met extra sloten.

,,Ik schrok me te pletter", vertelt een bewoonster van het portiek van de doorzochte woning, wier naam bij de redactie bekend is. ,,Ik hoorde geluid op de trap en deed mijn deur open. Stond er een gemaskerde agent met een enorm wapen. Hij gebaarde dat ik naar binnen moest gaan. Dus dat heb ik maar gedaan." De actie duurde een paar uur.

In de doorzochte woning woont een man alleen. Voor zover bekend is de man niet aangehouden. Omwonenden hebben de afgelopen weken wel regelmatig mannen zien binnengaan. ,,Ik vind het heel eng", zegt de buurvrouw. ,,Ik ben zelf heel erg netjes. Het is een gek idee dat dit zo dichtbij gebeurt."

Het gebeurt ook vaker dichtbij: vorige maand nog pakte de politie twee mannen op in de Rotterdamse wijk Bloemhof. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Eind 2016 werd Jaouad A. (31) aangehouden in Rotterdam-West. In zijn woning werd een kalasjnikov gevonden. Hij is inmiddels veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Buitenlandse terreurverdachten lijken zich in Rotterdam wel prettig te voelen. Op kerstavond 2017 zijn vier terreurverdachten aangehouden in de Witte de Withstraat. Eén van hen is een Zweed. Justitie denkt dat hij samen met de Vlaardinger Secan A. (21) een aanslag in Nederland voorbereidde.

In maart 2016 werd de Algerijnse Anis A. opgepakt. In de kelder van een woning aan de Burgemeester Meineszstraat vond de politie 45 kilo munitie, onder meer voor een kalasjnikov.ij een controle liep K. tegen de lamp. De man wordt sinds vorige maand internationaal gezocht voor aan terrorisme gerelateerde activiteiten. Hij staat bekend als gewelddadig en vuurwapengevaarlijk.

Het OM Rotterdam wil niets over de zaak zeggen, behalve dat het om een Belgisch onderzoek gaat.