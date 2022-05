Belgische wielerclub geschokt door ‘opzettelijke’ aanrijding in Bavel: bestuurder laat twee gewonden achter

updateTwee wielrenners zijn zondagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Gilzeweg in Bavel. De automobilist is daarna doorgereden. ,,Als blijkt dat het opzettelijk was, is dat zeer ernstig”, reageert de Belgische wielrennersvereniging waar het tweetal bij zit.

De botsing gebeurde rond 09.30 uur op de weg tussen Bavel en Gilze, waar een groep van zestien Belgische wielrenners op de rijbaan reed. Naast de weg ligt een fietspad, waar het verplicht is voor fietsers om gebruik van te maken.

‘Geïrriteerd’

Een automobilist wilde de groep inhalen en ‘raakte vermoedelijk geïrriteerd’, waardoor hij een paar keer claxonneerde, meldt een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. Op het laatste moment stuurde hij naar rechts en raakte daarbij twee wielrenners.

Een 72-jarige wielrenner raakte gewond. Hij is met botbreuken en schaafwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Opzet?

De bestuurder van de zwarte Volkswagen Up met Nederlands kenteken liet de gewonden achter en reed door na de botsing. ,,De automobilist moet dat hebben gemerkt”, aldus de politiewoordvoerder. ,,De wielrenners verklaarden dat ze vermoeden dat er sprake van opzet is. Daar doen wij onderzoek naar.”

De politie zoekt in de omgeving naar een beschadigde zwarte Volkswagen Up. De auto zou vermoedelijk richting de A58 naar Antwerpen zijn gereden. Na het bekijken van camerabeelden is bekend wie de bestuurder is, meldt de politie op Twitter. ‘We nodigen hem uit op ons bureau om een verklaring af te leggen over wat er is gebeurd.’

De groep met wielrenners is enorm geschrokken, laat de Belgische wielrennersvereniging Hoogstraatse Wielertoeristen weten. Bestuurder Jan Adams heeft inmiddels contact gehad met de fietsers, die hun tocht richting Nederland zondagochtend begonnen in een café in Hoogstraten.

Wielrenner gewond bij botsing met auto in Bavel.

,,Dit is de eerste keer dat een automobilist op deze manier reageert op een groep wielrenners van ons”, reageert de bestuurder van de club. ,,Als het klopt dat er sprake is van een opzettelijke aanrijding, dan is dat zeer ernstig. Maar ik wil niet vooruitlopen op zaken, omdat we nog niet weten of dat ook zo is.”

Fietsen op rijbaan

Op sociale media reageren honderden lezers op het ongeluk. Velen noemen het ‘zeer kwalijk’ dat de automobilist doorreed. Opvallend is dat mensen ook de irritatie over wielrenners op de rijbaan begrijpen. Een lezer: ‘Groepen wielrenners op de weg zorgen voor gevaarlijke situaties voor het overige verkeer.’ Iemand anders schrijft: ‘Ik zie regelmatig groepen op de weg fietsen, terwijl ik als automobilist erlangs moet. Een fietser heeft niks te zoeken op de rijbaan.’

Waarom de wielrenners op de rijbaan reden en niet op de weg, komt vermoedelijk door het verschil in verkeersregels voor groepen wielrenners in Nederland en België. Bij onze zuiderburen mag een groep vanaf vijftien wielrenners op de rijbaan fietsen, twee naast elkaar. Dat kan ‘verwarring veroorzaken’, aldus de clubbestuurder. ,,Het kan nogal verwarrend zijn als je als Belg in Nederland gaat fietsen. Wij kennen de regels natuurlijk wel en laten dat ook weten aan onze groepen renners, maar vermoedelijk is dat hier toch verzaakt.”

Veel veiliger

Adams vindt de Belgische regel voor grote groepen fietsers ‘veel veiliger dan in Nederland’, vanwege de snelheid die wielrenners behalen. ,,Met 30 kilometer per uur op een fietspad rijden kan voor valpartijen zorgen. Als de voorste remt en je hebt als achterligger weinig ruimte, ontstaat er een kettingsreactie die tot valpartijen leidt. Helaas is het vandaag toch op een andere manier ook misgegaan.”

De echtgenote van de zwaargewonde fietser was er zondag ook bij. Ze is inmiddels bij de 72-jarige in het ziekenhuis. De twee fietsen van de slachtoffers zijn beschadigd bij een omwonende ondergebracht en worden op een later moment opgehaald.

