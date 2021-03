Belletje trekken gaat mis, boze bewoner mishandelt jongen (11) na achtervolging

video Enorme schade na plofkraak bij juwelier in de Choor­straat: ‘Dit kun je er niet bij hebben’

5 maart Juwelier Punte op de Choorstraat in het centrum van Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit geweest van een plofkraak. Twee verdachten van 17 en 18 zijn aangehouden. De politie zoekt nog naar een derde verdachte.