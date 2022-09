Beluister hier de nieuwste aflevering van podcast Appie: de jacht op de supermarktmoordenaar

Vandaag verschijnt de vierde aflevering van de podcast Appie , met daarin centraal: de paniek die ook in hoogste justitiekringen ontstond over de gruwelijke supermarktmoorden die Oosterbeek in 1990 opschrikten.

,,Deze zaak moet koste wat kost worden opgelost.’’ Toenmalig minister van justitie Ernst Hirsch Ballin liet er na de supermarktmoorden in Oosterbeek geen enkel misverstand over bestaan. De jacht op de daders van de roofoverval op de Albert Heijn Oosterbeek moest de allerhoogste prioriteit krijgen.

Bij de overval in mei 1990 werden twee medewerkers doodgeschoten, een derde vakkenvuller raakte zwaargewond. De impact was enorm. Zoveel geweld, zoiets was ongekend in Nederland, vertelt voormalig recherchechef De Jong in aflevering 4 van de podcast Appie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar België heeft die ijzingwekkende ervaring wel. De Bende van Nijvel hield in de jaren tachtig het land in een angstgreep, door dood en verderf met overvallen op supermarkten. Hadden zij hun werkterrein naar Nederland verlegd? De politie kijkt er serieus naar.

‘Crime Time’

Dan komt er een tip via het programma Crime Time. Klaas de Jong vertelt in aflevering 4 hoe langzaam de Gooise crimineel Appie A. in beeld komt. ‘Een meedogenloze geweldpleger’, beschrijft Klaas de Jong. Iemand die er niet voor terugdeinst om met zijn riotgun te oefenen op een koe.

A., talentvol kickbokser, blijkt een conductrice in elkaar te hebben geslagen. In vier jaar tijd pleegde hij meerdere overvallen, onder meer op een postagentschap in Vreeland, maar ook op banken in Bussum en Hilversum.

Diepste geheim

Appie blijkt ineens te zijn toegetreden tot de Jehova's Getuigen. In het diepste geheim tuigt de politie een operatie op en infiltreert binnen de kerkgemeenschap. De nieuwbakken Jehova staat op het punt om met zijn Chileense vriendin te trouwen. Undercoveragent 807 probeert als medegelovige en voormalige boef het vertrouwen van Appie te winnen. Dat lijkt te lukken. Al lijkt Appie ineens argwaan te krijgen.

Wekelijks verschijnt op zaterdagochtend een nieuwe aflevering van deze podcast. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.