Ben je wel 18? Campagne moet einde maken aan ID-vraag caissière

Is iemand 16 jaar? Of 18 of 20? En mag hij of zij dus wel of geen alcohol of sigaretten kopen? Ga er maar aanstaan als caissière, barman of verkoper in een tankstation. Leeftijd is vaak heel moeilijk in te schatten.



Om dat probleem te ondervangen moet in principe iedereen die 25 jaar of jonger lijkt om een ID worden gevraagd als hij of zij alcohol of sigaretten koopt. Maar wie daar onderuit probeert te komen, verzint gewoon een goede smoes.